Из-за погоды в Башкирии вводится ограничение движения на автодорогах

В связи с особо неблагоприятной погодной ситуацией: обильный снегопад, ледяной дождь, сильная метель, гололедица, ухудшение видимости - вводится ограничение движения на следующих трассах: Давлеканово - Толбазы на участке с 41 до 59 км, Ишлы-Новоадзитарово на участке с 0 до 30 км, объезд данного участка по трассе Р -240 Уфа - Оренбург - автодорога Толбазы - Красноусольский, Толбазы -Семенкино на участке с 3 до 31 км, Урал-Мурадым на участке с 0 до 24 км, Культура -Турумбет на участке с 0 до 6 км, объезд данного участка по автодороге местного значения Степановка-Ильино.