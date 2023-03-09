Движение по дороге Уфа - Инзер - Белорецк открыто - минтранс Башкирии

Временное ограничение движения по дороге Уфа - Инзер - Белорецк, введенное из-за неблагоприятных погодных условий, снято. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

«Проезд открыт для любых видов транспорта, - отметили в минтрансе. - Рекомендуем водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость».

Как сообщал «Башинформ», 8 марта с 20.00 из-за неблагоприятной погоды было временно ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке трассы Уфа - Инзер - Белорецк с 67 км по 205 км.