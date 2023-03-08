В Уфе появятся новые экологические аллеи 

В Уфе планируют создать новые экологические аллеи в рамках акции «Зеленая Башкирия». Об этом в соцсетях написал глава Ленинского района столицы Олег Котов.

Речь идет об объектах на улицах Ленина и Аксакова от Коммунистической до Чернышевского, а также перед домами по Аксакова, 54, 56 и 58 под названием «Медовая аллея». Сейчас обсуждается их визуальный проект.

«Экологический сад прекрасен тем, что при его создании не нужно изменять уже существующий рельеф. Зеленые композиции ландшафтного дизайна не только украсят наш город, но и станут местом притяжения башкирской столицы», — отметил Олег Котов.