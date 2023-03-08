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Сегодня, 08:12

В Башкирии стартует просветительский марафон «Международный женский день»

В Башкирии и по всей стране 8 марта стартует просветительский марафон «Международный женский день», в рамках которого эксперты и известные жители России обсудят актуальные вызовы нового времени. Об этом в соцсетях сообщают организаторы из российского общества «Знание».

Спикерами на мероприятии выступят кандидат биологических наук, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Анна Кудрявцева, президент компании InfoWatch, глава ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская, трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, синхронистка Алла Шишкина, обладательница награды «Хрустальный атом» телеигры «Что? Где? Когда?» на Первом канале Дарина Сибуль и другие.

Трансляция пятичасового марафона будет вестись на сайте общества и в группе ВКонтакте.

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