В Башкирии разработан сервис по устройству детей в приемную семью

В Башкирии разработан сервис «Мы ждем тебя, мама!» по приему детей в приемную семью, сообщили «Башинформу» в ЦУР республики со ссылкой на региональное министерство семьи, труда и соцзащиты населения.

Он доступен в одноименном разделе на сайте республиканского центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь публикуются анкеты ребят, которые могут быть усыновлены или взяты под опеку.

Среди них — увлекающаяся рисованием, компьютерной графикой и видеомонтажом Зоя Б., коммуникабельный и трудолюбивый Марсель Д., целеустремленная и уверенная в своих силах Лилия А. и многие другие дети.

Кроме того, анкеты размещены на ресурсе Территория без сирот и официальном сайте УСЫНОВИТЕ.РФ, а также доступны у оператора регионального банка данных о сиротах по телефону +7 (347) 218-03-62 (необходима предварительная запись).