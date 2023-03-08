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Вчера, 16:11

В Башкирии ожидается неблагоприятная погода: снег с дождем и гололед

Архив ИА "Башинформ"
Фото:Архив ИА "Башинформ"

В ближайшие сутки в Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода: мокрый снег, с налипанием на провода и деревья, гололед, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Температура воздуха ночью -2,-7° С, днем -1,+4°С. На автодорогах ожидается ухудшение видимости. Как ранее сообщал «Башинформ», об ухудшении погоды предупредил автомобилистов и главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. Он отметил, что при возникновении чрезвычайных ситуаций сотрудники ГИБДД готовы оказать помощь.

Автор:Роман Якимчук
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