В Башкирии ожидается неблагоприятная погода: снег с дождем и гололед

В ближайшие сутки в Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода: мокрый снег, с налипанием на провода и деревья, гололед, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Температура воздуха ночью -2,-7° С, днем -1,+4°С. На автодорогах ожидается ухудшение видимости. Как ранее сообщал «Башинформ», об ухудшении погоды предупредил автомобилистов и главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. Он отметил, что при возникновении чрезвычайных ситуаций сотрудники ГИБДД готовы оказать помощь.