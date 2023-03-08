Главный госавтоинспектор Башкирии дал предостережение водителям республики

Начальник госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов предупредил автомобилистов об ухудшении погодных условий по республике. Так, возможны перепады температуры, усиление осадков, мокрый снег, порывы ветра и метель со снижением уровня видимости. Местами на дорогах также ожидается снежный накат.

При возникновении чрезвычайных ситуаций сотрудники ГИБДД готовы оказать помощь в пределах городов и на территории более мелких населенных пунктов.

«Все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в наши подразделения. Постараемся оказать все возможное содействие, при необходимости поможем с вызовом техслужбы или эвакуатора», — отметил Владимир Севастьянов.