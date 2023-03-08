В 2023 году в Уфе отремонтируют шатровые крыши 22 многоквартирных домов

О планах отремонтировать шатровые крыши 22 домов в Уфе сообщает на официальном сайте региональный оператор капремонта РБ. В настоящее время уже ведется капитальный ремонт 4-х крыш.

Данный вид ремонта может выполняться в любое время года, в том числе зимой. В процессе ремонта производится ремонт и замена деревянных конструкций, замена покрытий, ремонт и замена системы водоотведения: водосточных труб, желобов и др.

За ходом работ скоро можно будет следить онлайн на сайте регоператора. Сейчас доступно наблюдение за объектами в Салавате, Стерлитамаке, Сибае, по мере установки камер перечень будет расширяться.