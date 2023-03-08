Сотрудники ГИБДД в Башкирии дарят автомобилисткам цветы

Сотрудники дорожной полиции Башкирии останавливают автомобилисток республики, чтобы подарить им цветы. К необычной акции в Международный женский день присоединились многие госавтоинспекторы в городах и районах региона.

Например, как рассказали в МВД по РБ, полицейские Стерлитамака совместно с благотворительной организацией «Пища жизни» поздравили автоледи, пожелав крепкого здоровья, любви и счастья.

А специалисты ГИБДД Калтасинского района в канун 8 марта напоминали женщинам о необходимости соблюдения ПДД, вручая им воздушные шары и информационные листовки.

"Цветочный патруль" организовали и на улице Менделеева в столице Башкирии.