Поисковики рассказали, как удалось найти пропавшего в Башкирии подростка

В Башкирии завершились поиски 15-летнего подростка, о том, как удалось его найти , рассказали в соцсетях представители РОО «Поиск детей».

После того, как утром поступила информация из полиции об исчезновении человека, поисковиками была создана и распространена ориентировка, началась информационная работа. В течение нескольких часов стали поступать звонки от местных жителей о том, что они, либо видели пропавшего, либо предполагают, где он может находиться. Через некоторое время позвонила девушка, рассказавшая, что нашла подростка.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как поисковики ищут пропавших людей в Башкирии.