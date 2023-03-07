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Сегодня, 12:11

Жителю Башкирии помогли вернуть 75 тысяч рублей за неиспользованные подарочные сертификаты

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Управление Роспотребнадзора по Башкирии помогло вернуть уфимцу 75 тысяч рублей за неиспользованные подарочные сертификаты.

С каждым годом подарочные карты набирают большую популярность, потому что они считаются лучшим подарком, особенно на 8 Марта, отметили в ведомстве. Однако не всегда ими получается воспользоваться. Например, не нашлось нужного товара в магазине или срок действия сертификата закончился. Поэтому у покупателя возникает вопрос, как обменять подарочную карту на равнозначную денежную сумму.

«Подарочная карта (сертификат) не является товаром, а лишь подтверждает внесение денег за товар, который может быть приобретен как самим плательщиком, так и другим лицом в последующем в пределах суммы, доступной на подарочной карте, — пояснили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии. — Вернуть подарочный сертификат может не только тот, кто его приобретал, но и тот, кто получил в подарок. Если вы хотите вернуть деньги, сначала нужно письменно обратиться к продавцу с соответствующим заявлением».

Управление Роспотребнадзора по Башкирии активно защищает права потребителей в суде при отказе продавцов возвращать деньги за подарочную карту. В качестве наглядного примера в ведомстве рассказали недавний случай с уфимцем.

«Нами было подано исковое заявление в Калининский районный суд Уфы в защиту интересов потребителя У. о возврате денежных средств за подарочные сертификаты на сумму 75 тысяч рублей к ООО „Спортмастер“. Суд наши требования удовлетворил», - подчеркнули в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Башкирии.

По решению суда «Спортмастер» не только вернул уфимцу 75 тысяч рублей, но и возместил ему моральный вред в размере 60 тысяч рублей.

Автор:Галина Бахшиева
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