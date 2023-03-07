Новости Башкортостана и Уфы
75.46
-0.02
80.55
+0.31
82.93
-0.36
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 16:28

В Башкирии впервые пройдет чемпионат «Профессионалы»

С 14 по 22 апреля в Республике Башкортостан состоится региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Чемпионат состоится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Образование». Для его проведения будут организованы 49 конкурсных площадок по 112 компетенциям основной группы и 44 – юниорским. Планируется задействовать базы профессиональных образовательных организаций Уфы, Стерлитамака, Салавата, Нефтекамска, Кумертау, Учалов, Благовещенска, Белорецка, Бирска, Мелеуза, Туймазов, Белебея, Октябрьского, Сибая.

Наибольшее количество заявок поступило от участников по компетенциям «Сварочные технологии», «Охрана труда», «Преподавание в младших классах», «Графический дизайн».

Отборочные соревнования на право участия в региональном чемпионате пройдут с 1 по 10 марта. В них примут участие студенты колледжей республики от 16 лет в основной группе и обучающиеся школ в возрасте от 14 лет.

Победители по итогам чемпионата получат уникальную возможность пройти стажировку от ведущих предприятий республики или предложение о трудоустройстве.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика