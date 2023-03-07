В Башкирии впервые пройдет чемпионат «Профессионалы»

С 14 по 22 апреля в Республике Башкортостан состоится региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Чемпионат состоится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Образование». Для его проведения будут организованы 49 конкурсных площадок по 112 компетенциям основной группы и 44 – юниорским. Планируется задействовать базы профессиональных образовательных организаций Уфы, Стерлитамака, Салавата, Нефтекамска, Кумертау, Учалов, Благовещенска, Белорецка, Бирска, Мелеуза, Туймазов, Белебея, Октябрьского, Сибая.

Наибольшее количество заявок поступило от участников по компетенциям «Сварочные технологии», «Охрана труда», «Преподавание в младших классах», «Графический дизайн».

Отборочные соревнования на право участия в региональном чемпионате пройдут с 1 по 10 марта. В них примут участие студенты колледжей республики от 16 лет в основной группе и обучающиеся школ в возрасте от 14 лет.

Победители по итогам чемпионата получат уникальную возможность пройти стажировку от ведущих предприятий республики или предложение о трудоустройстве.