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Вчера, 14:34

В Башкирии снизился уровень заболеваемости коронавирусом

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирии пошёл на спад уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. 

По данным координационного центра правительства РФ, за последние семь дней количество выявленных случаев заболеваемости составило 1691, что на 19% меньше по сравнению с предыдущей неделей, отметил Айрат Рахматуллин. Министр добавил, что в инфекционных госпиталях республики для лечения коронавируса развёрнуто 310 коек. Свободный коечный фонд составляет 34%.

Ранее информагентство «Башинформ» сообщало, что в Башкирии суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 177 человек. В стационарах находится 156 ковид-заболевших. Амбулаторно лечатся 2191 человек.

По словам Айрата Рахматуллина, снизилось и количество заболевших ОРВИ. Показатель на 10 тыс. населения составляет 76, что на 23% меньше по сравнению с прошлой неделей.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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