Число заболевших коронавирусом в Башкирии снизилось за сутки до 177 человек

В Башкирии число заболевших коронавирусом снизилось за последние сутки до 177 человек, сообщили «Башинформу» в региональном минздраве.

Всего с начала пандемии в республике заболели более 356,4 тысячи жителей. В стационарах сейчас получают необходимое лечение 156 ковид-заболевших, 106 из них — пациенты старше 60 лет.

«Амбулаторно лечатся около 2,2 тысячи человек, из которых почти 600 человек — люди старше 60 лет», — рассказали в министерстве здравоохранения и добавили, что оба компонента «антикоронавирусной» вакцины получили на данный момент более 3,443 млн человек.