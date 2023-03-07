В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные явления - МЧС

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные явления: в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица.

Как передает МЧС по РБ, с 20.00 7 марта до 20.00 8 марта в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем снег, в отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -8, -13°, при прояснениях до -18°, днем 0, -5°. На отдельных участках автодорог днем ухудшение видимости в снеге 500-1000 м.