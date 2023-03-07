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Вчера, 14:19

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные явления - МЧС

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные явления: в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица.

Как передает МЧС по РБ, с 20.00 7 марта до 20.00 8 марта в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем снег, в отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -8, -13°, при прояснениях до -18°, днем  0, -5°. На отдельных участках автодорог днем ухудшение видимости в снеге 500-1000 м.

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