В Башкирии набирают волонтёров для гуманитарной миссии в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Росмолодёжь и ассоциация волонтёрских центров продолжают набор волонтёров для участия в гуманитарных миссиях #МЫВМЕСТЕ с Донбассом. Об этом информагентство «Башинформ» узнало в правительстве Башкирии.

Помочь Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям может как опытный волонтёр, так и специалист в конкретной профессии из России. Каждая гуманитарная миссия длится от двух недель. В настоящее время идёт набор на миссии по оказанию медицинской помощи и психологической помощи детям и подросткам.

«Наша помощь нужна для восстановления территорий и мирной жизни на Донбассе. Волонтерами становятся люди, которые искренне хотят помогать, поделиться тем, что знают и умеют. Для участия в программе есть два условия: гражданство Российской Федерации и возраст не менее 18 лет. Дополнительно при рассмотрении заявки организаторы учитывают волонтерский опыт, подтвержденные знания в конкретной профессиональной сфере, стаж. Не менее важное направление — адресная помощь участникам СВО и их семьям. В феврале в Ростове-на-Дону мы прошли обучение для руководителей региональных штабов проекта #МЫВМЕСТЕ, где обсудили механизмы работы. Во всех городах и районах республики действуют муниципальные штабы, где волонтеры консультируют, помогают по дому и хозяйству, оказывают психологическую, юридическую поддержку», — рассказала председатель госкомитета Башкирии по молодёжной политике Яна Гайдук.

Для участия в миссии необходимо подать заявку на сайте добро.рф. Затем пройти специальный онлайн-курс, разработанный специалистами ассоциации волонтёрских центров, Российского Красного Креста, АНО «Русская гуманитарная миссия» и всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». Также необходимо пройти тесты и собеседование. Добровольцы, прошедшие отбор, подпишут договор и пройдут очное обучение на базе штаба #МЫВМЕСТЕ.

На территории проведения гуманитарных миссий добровольцы будут обеспечены питанием, проживанием, униформой и средствами защиты. Они будут сопровождаться специалистами и кураторами, представителями партнёрских организаций и ведомств из Российской Федерации. Волонтёры гуманитарных миссий застрахованы. При несчастном случае на месте проведения миссии предусмотрены компенсационные выплаты.

В 2022 году активисты движения #МЫВМЕСТЕ с Донбассом отправили в ЛНР и ДНР 118 гуманитарных миссий. На волонтёрские вакансии откликнулись более 5700 человек со всей России.

Ранее информагентство «Башинформ» рассказало о волонтёрской деятельности в Харьковской области воспитательницы из Октябрьского. Альбина Хисматуллина в беседе с ИА «Башинформ» рассказала, как она занималась с местными детьми, а также принимала участие в раздаче гуманитарного груза. Волонтёр в этом году планирует поехать с гуманитарной миссией в Мариуполь или Луганск.