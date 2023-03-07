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Вчера, 19:54

Центр «Семья» в Башкирии помогает женщинам в трудной жизненной ситуации

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирии центр «Семья» и его филиалы по региону оказывают поддержку жительницам республики, которые оказались в трудной ситуации.

Как рассказали в тематическом эфире программы «Салям» из ЦУР региона, подразделения организации, доступные в каждом муниципалитете и районе, могут обеспечить женщин одеждой, обувью и предметами первой необходимости, предоставить юридическую и психологическую помощь, оформить различные документы и т. д.

Кроме того, в дочерней структуре «Семьи» — кризисном центре «Мухаббат» — обеспечат временный кров, создадут условия для социально-психологической реабилитации и адаптации «прекрасного пола» в семье и обществе, поспособствуют реализации собственных возможностей в преодолении непростых ситуаций.

Операторы доступны по телефону 8-800-347-5000 по будням с 9.00 до 21.00 («Семья») и горячей линии +7 (347) 286-02-53 ежедневно с 9.00 до 21.00 («Мухаббат»).

Видео:ЦУР Башкирии
Видео:ЦУР Башкирии
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