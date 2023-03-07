Новости Башкортостана и Уфы
75.47
+0.01
80.24
+0.19
85.34
-0.84
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 10:26

В Башкирии выявлено 279 пациентов с редкими заболеваниями

минздрав РБ
Фото:минздрав РБ

С начала работы Центра орфанных заболеваний (ЦОЗ) Башкирии выявлено 279 пациентов с редкими заболеваниями. Центр действует на базе Республиканского медико-генетического центра и оказывает консультативно-диагностическую помощь, организуя сопровождение в режиме «Поликлиники одного дня». Пациенты с установленным диагнозом направляются в центр специалистами районных и городских больниц.

«В 2021 году во время выездных консультаций обследовано 192 пациента, в 2022 — 250. Если проведение очной консультации невозможно, специалисты проводят их с использованием телемедицины», — рассказала заведующая информационно-аналитическим отделом РМГЦ Мария Панова.

Второе направление работы центра - это ведение регистра редких заболеваний, обучение врачей, формирование нормативно-правовых документов, работа с общественностью и популяризация знаний о редких болезнях.

ЦОЗ также отвечает за формирование заявки на лекарственные препараты для обеспечения пациентов с редкими заболеваниями. Кроме того, в центре оказывается медицинская помощь пациентам с орфанными заболеваниями, планирующим деторождение, в том числе с использованием метода ЭКО.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального минздрава, работа ведется в тесном взаимодействии с медицинскими организациями Башкортостана и главными внештатными специалистами министерства по вопросам диагностики, лечения, профилактики, реабилитации, маршрутизации пациентов с редкими заболеваниями. Сотрудниками центра являются врачи-генетики, терапевты, неврологи, окулисты, гематологи и онкологи, имеющие знания по специфике лечения и диспансерного наблюдения за данной категорией пациентов.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика