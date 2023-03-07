Пассажиров пригородных электричек в Башкирии предупредили об изменениях расписания на 8 марта

Пассажиров пригородных поездов и электричек в Башкирии информируют об изменениях графика движения в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе БППК.

Так, сегодня, 7 марта, работать маршруты будут по пятничному расписанию. В среду, 8 марта, составы будут ходить по графику воскресенья, а 9 марта — по обычному режиму понедельника.

Кроме того, 8 марта обслуживать пассажиров не будут поезда № 7475/7476 Приуралье (отпр. 6.06) — Уфа (приб. 7.50), № 7408 Раевка (отпр. 6.06) — Уфа (приб. 8.19), № 6410 Уфа (отпр. 17.53) — Урман (приб. 19.21) и № 7417 Уфа (отпр. 21.12) — Раевка (приб. 23.29).

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