С 4 марта можно купить детям билеты на дальние поезда в два раза дешевле

В России на железных дорогах продолжат предоставлять летнюю скидку для детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет. С 1 июня по 31 августа билеты на дальние поезда для них будут дешевле в два раза. Такое решение принимается восьмой год подряд, напомнили в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Оформлять билеты по спецтарифу можно с 4 марта.

Скидки предоставляются на поездку внутри страны в общих и плацкартных вагонах скорых и пассажирских поездов (включая фирменные) и вагоны 2 и 3 класса электропоездов дальнего следования.

Скидка в 50% предоставляется только от стоимости проезда, на услуги льгота не распространяется. При посадке в поезд вместе с билетом нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретался проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается нотариально заверенная копия свидетельства о рождении).

По данным РЖД, летом 2022 года скидкой воспользовались более 3,1 млн — на четверть больше, чем в 2021-м.