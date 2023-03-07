Ограничения по валюте, возможности спорта, вечер в планетарии: новости России и Башкирии к 7 марта

Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Сохраняются все действующие лимиты на ее выдачу гражданам и юридическим лицам. Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, с него можно снять сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро, тем, кто пока не воспользовался такой возможностью. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Они могут продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет. Эти меры продлеваются в связи с действующими в отношении России санкциями, запрещающими приобретать наличную валюту западных стран.

В правительстве Башкирии обсудили ход реализации «мусорной» реформы. К 2024 году республике предстоит ликвидировать еще более 800 несанкционированных свалок и не допускать образования новых. В настоящее время накопление отходов ведется на 25 561 контейнерных площадках, 9098 из них оборудованы для раздельного сбора отходов. Ежедневно отходы вывозят 404 единицы техники. По данным системы «ТКО-Башкортостан», своевременность вывоза отходов составляет 99%. Благодаря системе 63 муниципалитета обеспечены инструментами для оперативного контроля за своевременностью и качеством вывоза мусора.

В Стерлитамаке стартовали чемпионат и первенство Башкирии по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии участвуют 140 спортсменов из Уфы, Стерлитамака, Белебея, Октябрьского, Туймазов, Салавата, Кушнаренковского и Уфимского районов.

Впереди – 8 марта. В этот день уфимский планетарий подготовил сюрприз для всех любительниц астрономии. Здесь состоится праздничный музыкальный вечер «Я подарю все звезды тебе», вход для женщин – свободный.

Подробнее об этих и других новостях – на сайте «Башинформа».