Повысился статус нескольких объектов культнаследия в Башкирии

В Башкирии несколько курганов и древних селищ повысились в статусе объектов культурного наследия. Соответствующие приказы опубликованы на портале правовой информации республики.

Речь идет о селищах «Киреметово-1» эпохи поздней бронзы — раннего средневековья и «Канбеково-1», одиночном кургане «Алибаевское-6» раннего железного века, курганном могильнике «Канчура-3» и одиночном кургане «Канчура-2» эпохи поздней бронзы, ранее включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан.

Министерством культуры РФ данные памятники археологии включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России в статусе федерального значения. Таким образом, Башкортостан является первым регионом в стране, успешно реализовавшим практику повышения выявленных объектов археологии до статуса федерального значения.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при включении новых памятников в вышеназванный реестр для избегания противоречий Башкультнаследием были исключены указанные курганы и древние селища из Перечня выявленных объектов культнаследия республики.

Кроме того, Башкультнаследие утвердило предмет охраны «Канчуры-2» и «Алибаевского-6». Теперь в их границах установлен особый режим использования земельных участков.