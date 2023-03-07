На установку светильников в населенных пунктах Башкирии из бюджета выделят 200 миллионов рублей

В 2019 году по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова был дан старт программе по улучшению наружного освещения в муниципальных образованиях республики. В результате удалось установить и заменить более 40 тыс. светильников, затем программа была приостановлена, однако по инициативе Радия Хабирова в текущем году возобновляется. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила и.о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.

На реализацию программы в текущем году из бюджета Башкирии выделят 200 млн рублей, что улучшит ситуацию с освещением подходов к социальным объектам, школам и детским садам. Планируется установить более 2720 опор и светильников, смонтировать 136 километров самоизолирующего провода. Все 63 муниципалитета принимают участие в программе. Дополнительно изыскиваются средства в размере 100 млн рублей. Работы планируется завершить к 1 августа.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе полностью обновят систему уличного освещения.