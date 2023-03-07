Мокрый снег, порывистый ветер, 0 градусов: прогноз погоды в Башкирии на 8 марта

По данным Башгидрометцентра, в среду, в праздничный день 8 марта, ночью местами пройдет небольшой снег, днем небольшой мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах гололед.

Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит -8, -13 градусов, при прояснениях до -18, днем 0, -5.

Как выяснил «Башинформ», в рабочий четверг, 9 марта, жителей республики ожидает плюсовая температура. Так, прогнозируется небольшой мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах гололед. Ветер южный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -2, -7, днем -2, +3.