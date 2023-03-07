Министр просвещения предложил проводить встречи учителей начальных классов с их выпускниками

Министр просвещения России Сергей Кравцов предложил проводить встречи учителей начальных классов с их выпускниками разных годов. В рамках цикла классных уроков «Разговоры о важном» он провел занятие для девятиклассников московской школы № 1501. Он рассказал о проведении в 2023 году согласно указу Президента Года педагога и наставника, о ключевых смыслах его символа и запланированных мероприятиях.

Сергей Кравцов рассказал о своей школьной учительнице математики, которая, по его словам, привила ему любовь к этому предмету. Впоследствии он выбрал профессию учителя математики и информатики. В свою очередь, ученики вспомнили своих первых педагогов, поделились тем, за что они им благодарны, и отметили, что продолжают поддерживать связь с учителями и поздравлять их с праздниками.

«Нам надо в этом году сделать такую встречу, на которой учителя начальных классов смогут прийти и увидеть, какими стали в 10-м и 11-м классах их воспитанники. Это очень важная тема, ведь передача ценностей в раннем возрасте – одна из основных составляющих формирования личности и воспитания гражданина», – сказал Сергей Кравцов.

Ранее «Башинформ» сообщал о мероприятиях в Год педагога и наставника в Башкирии.