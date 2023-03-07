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Сегодня, 12:42

Любителей зимнего плавания приглашают на марафонский суточный заплыв

администрация Советского района
Фото:администрация Советского района

Любителей зимнего плавания приглашают на марафонский суточный заплыв в Башкирии, посвященный 78-летию Победы в Великой Отечественной войне и ветеранам зимнего плавания республики. Патриотическая акция состоится 18–19 марта в уфимском парке имени Ивана Якутова.

В программе мероприятия запланированы выступление военно-патриотического клуба, командные заплывы в течение суток, горячее питание и баня.

Как рассказали «Башинформу» в клубе закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые куницы», всех участников ждут памятные призы и подарки.

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