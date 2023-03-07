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Вчера, 22:37

Экологическая акция «Час Земли» пройдёт 25 марта

Самая массовая экологическая акция «Час Земли» на планете пройдёт в России в 15-й раз – 25 марта в 20:30 по местному времени. Традиционно в этот час миллионы людей символически выключают свет и бытовые электроприборы в знак неравнодушия к будущему планеты.

Ежегодная экологическая акция впервые прошла в России в 2009 году. Сейчас уже 46% россиян знают об акции, из них больше половины - 53% - в ней участвуют. Этих людей объединяет чувство ответственности за благополучие нашей природы и желание её сохранить. Символической кульминацией акции является сам «Час Земли», который в этом году пройдет 25 марта с 20:30 по 21:30 по местному времени.

«В России есть огромное количество природных достопримечательностей, о которых многие могли даже не слышать. Например, есть самый северный на планете лиановый лес, есть поражающие воображение песчаные барханы, есть уникальная популяция кита. Многие сейчас открывают для себя эти чудеса благодаря развитию внутреннего туризма. Но чрезвычайно важно осознавать, что вся эта красота очень хрупкая, и если мы не будем бережно к ней относиться, то можем её потерять. Акция проходит в России в 15-й раз. Мы приглашаем всех в этот час окружить себя самыми близкими и задуматься, как мы можем сохранить то, что дает нам природа», - сказал директор Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков.

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