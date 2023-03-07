Делегация из Башкирии посетила Узбекистан для обмена опытом в сфере образования

Делегация из Башкирии, по поручению Главы РБ Радия Хабирова, посетила Республику Узбекистан для обмена опытом в организации обучения на полилингвальной и билилингвальной основах в школах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр образования и науки Айбулат Хажин.

Представителей Башкирии принял замминистра дошкольного и школьного образования Узбекистана Узокбой Бегимкулов. Он поддержал намерение укрепить сотрудничество.

«Ознакомились с деятельностью специализированной школы информационных технологий имени Аль-Хорезми и президентской школы в Ташкенте, где обучение ведется на узбекском, русском и английском языках. С заместителем председателя комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при кабинете министров Узбекистана Азаматом Тошевым обсудили вопросы поддержки соотечественников из Башкортостана, проживающих на территории республики, и узбекской диаспоры, проживающей на территории Башкирии. Совместно с руководителем представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаилом Вождаевым встретились с активистами Башкирского общественно-культурного центра им. А. З. Валиди. Обе стороны поддержали идею создания в Узбекистане башкирской воскресной школы», — рассказал министр.

Ка выяснил «Башинформ», делегация посетила школу № 7 в Намангане, в которой второй год существует класс УГНТУ. В прошлом учебном году из этой школы 42 обучающихся поступили в УГНТУ.

«В целом система образования Узбекистана сохранила тенденции советского периода, появились определенные практики в части языкового обучения. Что особенно заинтересовало всех наших коллег — это обязательное обучение на национальных музыкальных инструментах, занятия национальными видами спорта и этнокультурные элементы в школьной форме. Итогом поездки стали договоренности по созданию рабочей группы в части обмена опытом, в том числе в рамках летней оздоровительной кампании», — сообщил Айбулат Хажин.