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Сегодня, 18:30

В Уфе завершил работу самый длинный ледовый каток

администрация Уфы
Фото:администрация Уфы

Каток на набережной реки Белой в Уфе завершил второй сезон. Самая длинная ледовая площадка города протяженностью более 800 метров начала работу в середине декабря 2022 года. По данным Управления по физической культуре и спорту Администрации Уфы, за эти 2,5 месяца каток посетили свыше 30 тысяч человек.

Для посетителей были оборудованы две теплые раздевалки и помещение для хранения обуви, организован прокат коньков. Особую праздничную атмосферу создавали вечерняя иллюминация и музыкальное сопровождение. В течение зимы на катке проходили спортивно-массовые мероприятия, в том числе соревнования и мастер-классы по хоккею и керлингу, семейные «Веселые старты».

Всего в этом зимнем сезоне в Уфе функционировали 31​ каток​ и 90 хоккейных коробок. До конца апреля по выходным покататься на коньках можно в спортивном комплексе «Юлаевец», а каток в Центре шорт-трека работает круглый год.

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