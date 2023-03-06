В Уфе накануне 8 марта прошел весенний праздничный бал «С любовью и благодарностью»

Башкирский государственный театр оперы и балета сегодня стал местом проведения праздничного бала «С любовью и благодарностью!» Поздравить представительниц прекрасного пола с наступающим женским праздником 8 марта приехал руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин.

Гости праздника, представительницы самых разных профессий сегодня получили возможность покружиться в ритмах вальса и погрузиться в мир бальных танцев. Их партнерами стали воспитанники Башкирского государственного хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева, народного ансамбля бального танца «Вираж», студии исторического танца «Ассамблея», группы «Держава», хореографического отделения БГПУ, ансамбля «Ритм», студии «Серпантин» Уфимского Дома детского творчества имени Комарова.

Максим Забелин отметил, что на весенний бал собрались самые прекрасные женщины республики, которые многое сделали и делают для нашей общей победы, работают врачами и медсестрами в зоне СВО. Среди участниц бала — волонтеры, предприниматели и общественники.

«Я хочу передать вам по поручению Главы Башкортостана искренние слова благодарности, любви, уважения и восторга и сказать большое человеческое спасибо, выразить вам уважение и поклониться за ваш труд. В зале сегодня врачи и медсестры, которые спасают жизни и здоровье раненых бойцов, лечат жителей Донбасса», — сказал Максим Забелин.

Напомним, для оказания помощи в зону СВО были направлены 14 медицинских бригад, три волонтерские группы. В их состав вошли 335 специалистов, в том числе 202 врача. Наши медики приняли свыше 70 тысяч пациентов, более половины из которых — дети. Провели почти 50 тысяч медицинских исследований, более 600 операций. В четырех госпиталях для военнослужащих наши врачи и медсестры пролечили свыше 1 600 раненых бойцов.

«В этом зале также волонтёры, помогающие семьям участников специальной военной операции, которые помогают окружить их заботой. Спасибо предпринимателям, которые вносят достойный вклад в оказание гуманитарной помощи», — отметил руководитель администрации Главы республики.

По словам Максима Забелина, наши общественники по доброй башкирской традиции «өмә» объединили вокруг себя неравнодушных женщин, которые делают всё для того, чтобы помочь бойцам — шьют форму, балаклавы, термобелье. Вяжут теплые носки, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Готовят домашнюю лапшу, тушенку и корот, чтобы передать тепло родного дома. Через такие простые, но очень важные вещи поднимается моральный дух наших воинов, крепнет связь с Родиной и уверенность в победе.

«Такая помощь очень важна, она помогает бойцам сплотиться, поднимает их моральный дух. Сегодня с нами — женщины-строители, которые помогают поднимать из руин разрушенные города Донбасса. Восстанавливают жилье и социальные объекты. Люди уже возвращаются в свои дома. Эта большая и очень важная работа будет нами продолжена», — сказал Максим Забелин.

Стоит отметить, что за строителями Башкортостан закреплены 22 объекта в городе Мариуполь — 21 многоквартирный дом и здание городской больницы. На 20 объектах работы по восстановлению завершены, на двух еще продолжаются. Строители отремонтировали кровли, стены, установили окна и двери, восстановили разводку отопления, систему электричества в домах.

«Дорогие женщины! Ещё раз говорю вам слова искренней благодарности за ваши чуткие и добрые сердца. За ваш благородный труд. Каждый из нас делает всё для защиты Отечества, для нашей Победы. Ради вас мы совершаем большие или маленькие поступки, стараемся уделять вам больше внимания. С весенним праздником вас, наши дорогие и любимые женщины. Крепкого здоровья вам и вашим семьям, любви и тепла», — высказал теплые слова пожеланий Максим Забелин.

Гостьи весеннего бала также смогли насладиться праздничным концертом «Весенняя песня любви», в котором артисты Башоперы представили свои лучшие музыкальные и хореографические номера.