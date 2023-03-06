В Башкирии в целях профилактики незаконных рубок проводится операция «Лес»

С 6 по 19 марта 2023 года на территории республики проходит оперативно-профилактическая операция «Лес». Она призвана предотвратить незаконные рубки леса на территории Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба минлесхоза РБ.

В профилактических мероприятиях примут участие сотрудники минлесхоза, полиции, гостехнадзора, общественные лесные инспекторы, казачьи общества (на территориях Гафурийского, Нуримановского, Иглинского и Янаульского лесничеств) и иные общественные организации.

Следует отметить, что незаконная рубка деревьев и кустарников может повлечь за собой уголовную и административную ответственность. Штрафы для граждан составляют от 3 до 5 тыс. рублей, для юрлиц от 200 до 500 тыс. рублей, кроме того, взимается ущерб за каждое срубленное дерево. Всех, кто стал свидетелем нарушения, просят оперативно обратиться в региональную диспетчерскую службу минлесхоза РБ по телефону: 8 (347) 218-14-14, желательно с материалами фото - и видеофиксации.

Ранее «Башинформ» сообщал об итогах операции «Ель», проходившей в Башкирии в преддверии новогодних праздников. Было выявлено 14 случаев незаконной рубки елей.