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Сегодня, 09:12

В Башкирии суд признал заболевание коронавирусной инфекцией страховым случаем

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Работница городской больницы города Салавата обратилась в суд с исковым заявлением к отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РБ в связи с отказом в признании случая заболевания ковидом при исполнении трудовых обязанностей страховым и выплате единовременной страховой премии.

В исковом заявлении истец указала, что она является медработником, заражение коронавирусной инфекцией произошло во время работы с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на эту инфекцию. Но при обращении за единовременной страховой выплатой ей было отказано. Отказ мотивирован тем, что случай заболевания медработника не подтвержден лабораторными исследованиями, а представлены лишь положительные результаты экспресс-тестов (ИХА) без дополнительного тестирования с использованием метода полимерной цепной реакции (ПЦР).

«Суд посчитал исковые требования истца подлежащими удовлетворению и указал, что „Тест-система иммунохроматографическая для качественного выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки или ротоглотки человека“, с помощью которой была выявлена у истца коронавирусная инфекция,  зарегистрирована на территории Российской Федерации, в связи с чем оснований для отказа в предоставлении дополнительных государственных гарантий, предусмотренных указом Президента РФ, не имелось», — сообщили в пресс-службе суда.

Перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией признали страховым случаем. С отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РБ в пользу истца была взыскана единовременная страховая выплата в размере 68 811 рублей.

Автор:Дарья Субботина
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