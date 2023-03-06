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В Башкирии продлили ограничение движения на трассе М-5 «Урал»

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкирии продлили ограничение движения на трассе М-5 «Урал». По данным пресс-службы минтранса РБ, с 12.00 6 марта продлевается временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на участке дороги М-5 «Урал» — от границы с Башкортостаном (1549 км) до поворота на Усть-Катав (1621 км),
для грузового транспорта — от границы с Башкортостаном (1549 км) до развязки на Чебаркуль (1796 км).

«Причиной являются неблагоприятные погодные условия — сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости. Рекомендуем водителям с пониманием отнестись к ограничениям и воздержаться от поездок в данном направлении», — отметили и ведомстве.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 16.00 6 марта.

Автор:Дарья Субботина
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