В Башкирии изменится график работы почтовых отделений

8 марта станет выходным для всех отделений Почты России в республике. 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному графику.

8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с республиканским Отделением Социального фонда России.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.