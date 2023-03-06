В Башкирии изменится график работы почтовых отделений в связи с празднованием международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС по региону.

Так, 8 марта — выходной для всех почтовых отделений. 7 марта рабочий день сократится на один час.

9 марта отделения возобновят свою работу по обычному графику.

«8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления, газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с республиканским отделением Социального фонда России», — добавили в пресс-службе УФПС.

Как сообщал «Башинформ», сегодня в России началась четырехдневная рабочая неделя с выходным в среду, 8 марта. Согласно производственному календарю, Международный женский день будет нерабочим, но перенос выходных не предусмотрен.

Кроме того, продолжительность рабочего дня во вторник, 7 марта, в преддверии праздника будет сокращена на один час.