Студентов приглашают пройти «Финтрек»

С 15 марта по 26 апреля запланирован цикл вебинаров Банка России «Финтрек» для студентов. Это занятия по 45 минут с примерами из жизни, рассказали в минфине РБ. На них расскажут о трендах финансового рынка, о цифровом рубле, о том, как открыть собственное дело, сформировать личный финансовый план и грамотно защитить свои финансы. Спикерами выступят представители Банка России и эксперты в области финансов.

Для участия нужно зарегистрироваться. Ссылка на подключение ко всем вебинарам будет направлена на почту.