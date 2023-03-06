Радий Хабиров подписал указ о награждении 17 многодетных мам медалями «Материнская слава»

Радий Хабиров подписал указ о награждении медалью «Материнская слава» 17 женщин, воспитывающих пять и более детей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

К награде представлены 17 многодетных мам из Баймакского, Бакалинского, Белокатайского, Бижбулякского, Дюртюлинского, Ишимбайского, Кушнаренковского, Миякинского, Нуримановского, Хайбуллинского районов, а также жительницы Сибая.

Как сообщал «Башинформ», многодетные матери, награжденные медалью «Материнская слава», получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Ранее размер единовременной выплаты для награжденных медалью составлял 17 241 рубль. Напомним, медаль учреждена в 1998 году.