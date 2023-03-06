Пожилая пара из Башкирии отметила 60-летие совместной жизни

В Башкирии пожилая пара отметила бриллиантовую свадьбу. Супруги из села Богданово Миякинского района Рашит и Салиха Халимовы прожили в браке 60 лет.

Вмести они воспитали шестерых детей — 5 дочек и сына. Сегодня их окружают 15 внуков и 15 правнуков.

Ранее сообщалось, что супружеская пара из Нефтекамска отметила коронную свадьбу. Суфияр и Васбизинан Шамсутдиновы прожили вместе 75 лет.

Напомним, в Башкирии супружеские пары, отмечающие юбилей совместной жизни в 50, 60, 70 и 75 лет, могут обратиться в органы ЗАГС республики за подарочным набором.

Для этого одному из супругов или их представителю нужно обратиться в отдел ЗАГСа по месту жительства с заявлением о включении семьи в список юбиляров. Заявление подается не позднее 3 лет со дня наступления события.

Важно, чтобы чета юбиляров была зарегистрирована на территории Республики Башкортостан и непрерывно проживала в браке 50, 60, 70 и 75 лет, а также ранее не получала поздравительного адреса или подарка по случаю долгой совместной жизни.

Вручение поздравительного адреса от имени Главы республики и памятного подарка, по желанию семьи, может проходить в торжественной обстановке в отделе ЗАГС либо с выездом его сотрудников на дом, пояснили «Башинформу» в пресс-службе госкомитета РБ по делам юстиции.