Пенсионеры России погрузились в мир театрального искусства

В рамках «Российского театрала 2.0» пенсионеры посетили более 70 занятий под руководством опытных преподавателей, актеров театра и кино:

Игорь Маслов – актер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России, член Союза Кинематографистов РФ, художественный руководитель «Театрального центра «Станиславский», коуч.

актер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России, член Союза Кинематографистов РФ, художественный руководитель «Театрального центра «Станиславский», коуч. Дмитрий Кузнецов – преподаватель актерского мастерства и техники речи, а также мастер публичных выступлений.

– преподаватель актерского мастерства и техники речи, а также мастер публичных выступлений. Владислав Сахнов – преподаватель актерского мастерства, актер театра и кино, режиссер.

– преподаватель актерского мастерства, актер театра и кино, режиссер. Елена Змысля – режиссер, актриса и певица, преподаватель сценической речи.

– режиссер, актриса и певица, преподаватель сценической речи. Ксения Гуторева – преподаватель вокала, лауреат премий Всероссийского открытого вокально-хорового фестиваля-конкурса «О России петь...» и VII Московского межрегионального конкурса-фестиваля юных музыкантов.

Новые навыки и таланты участники продемонстрировали в своих выпускных выступлениях и подали заявки на фестиваль по произведениям Антона Павловича Чехова «Серебряные кедры», который также пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.