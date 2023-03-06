Пенсионеры России погрузились в мир театрального искусства

Более 1700 пенсионеров из Московской области и Республики Башкортостан приняли участие в творческом проекте «Российский театрал 2.0». Представители старшего возраста бесплатно прошли увлекательные онлайн-занятия по актерскому мастерству и сценической речи.
Проект создан и реализован Клубом Юлии Артемовой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В рамках «Российского театрала 2.0» работали три направления: «Актерское мастерство», «Сценическая речь» и «Пение». Участники учились работать с двумя основными актерскими инструментами: вниманием и воображением.
Занятия по сценической речи и пению помогли участникам научиться правильной дикции и артикуляции, поставить голос. Опытные преподаватели рассказали о самых важных техниках управления голосом и дыханием, о правилах композиции речи и жестикуляции.
В рамках «Российского театрала 2.0» пенсионеры посетили более 70 занятий под руководством опытных преподавателей, актеров театра и кино:
Новые навыки и таланты участники продемонстрировали в своих выпускных выступлениях и подали заявки на фестиваль по произведениям Антона Павловича Чехова «Серебряные кедры», который также пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.