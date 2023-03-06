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Сегодня, 09:16

Пенсионеры России погрузились в мир театрального искусства

Партнерский материал

Более 1700 пенсионеров из Московской области и Республики Башкортостан приняли участие в творческом проекте «Российский театрал 2.0». Представители старшего возраста бесплатно прошли увлекательные онлайн-занятия по актерскому мастерству и сценической речи.

Проект создан и реализован Клубом Юлии Артемовой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Мы очень надеемся, что данный проект в будущем будет доступен для всех пенсионеров России. Помните: никогда не поздно попробовать что-то новое!»,
отметили авторы проекта.

В рамках «Российского театрала 2.0» работали три направления: «Актерское мастерство», «Сценическая речь» и «Пение». Участники учились работать с двумя основными актерскими инструментами: вниманием и воображением.

Занятия по сценической речи и пению помогли участникам научиться правильной дикции и артикуляции, поставить голос. Опытные преподаватели рассказали о самых важных техниках управления голосом и дыханием, о правилах композиции речи и жестикуляции.

«Несмотря на нестандартный для театральной деятельности формат, – формат онлайн, у наших участников не возникло трудностей в процессе занятий. На всех этапах проекта и последующих выступлениях и конкурсах им помогали профессиональные кураторы и технические специалисты»,
рассказали организаторы.

В рамках «Российского театрала 2.0» пенсионеры посетили более 70 занятий под руководством опытных преподавателей, актеров театра и кино:

  • Игорь Маслов – актер, сценарист, член гильдии кинорежиссеров России, член Союза Кинематографистов РФ, художественный руководитель «Театрального центра «Станиславский», коуч.
  • Дмитрий Кузнецов – преподаватель актерского мастерства и техники речи, а также мастер публичных выступлений.
  • Владислав Сахнов – преподаватель актерского мастерства, актер театра и кино, режиссер.
  • Елена Змысля – режиссер, актриса и певица, преподаватель сценической речи.
  • Ксения Гуторева – преподаватель вокала, лауреат премий Всероссийского открытого вокально-хорового фестиваля-конкурса «О России петь...» и VII Московского межрегионального конкурса-фестиваля юных музыкантов.

Новые навыки и таланты участники продемонстрировали в своих выпускных выступлениях и подали заявки на фестиваль по произведениям Антона Павловича Чехова «Серебряные кедры», который также пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

 

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