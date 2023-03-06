Минздрав Башкирии сообщил новые данные о ковид-заболевших

Число ковид-заболевших в Башкирии снизилось за сутки до 186 человек, сообщили «Башинформу» в региональном министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в республике заболели более 356,2 тысячи человек.

«В стационарах сейчас находятся 159 заболевших коронавирусом, 109 из которых — пожилые люди, — констатировали в ведомстве. — Амбулаторно лечатся около 2,2 тысячи человек, почти 600 из них — пациенты старше 60 лет».

Что касается вакцинации населения, то оба компонента «антикоронавирусной» вакцины получили в Башкирии около 3,442 млн человек.