Что нужно знать о жительницах Башкирии: интересная статистика к 8 Марта

В преддверии 8 Марта Башстат опубликовал данные о женщинах Башкирии. Опираясь на статданные, «Башинформ» рассказывает, кто они — наши землячки, и как складывается их жизнь.

С учетом переписи 2020 года на начало 2022 года в республике проживало 2,2 млн женщин (52,7% всего населения). В среднем на 1000 женщин приходилось 897 мужчин, причем соотношение мужчин и женщин в возрастных категориях различно. По-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек (примерно 105-106 на 100). В старших возрастных группах трудоспособного населения нарастает превышение численности женщин: чем старше, тем больше. Среди лиц старше трудоспособного возраста (мужчины от 62 лет и старше, женщины от 57 лет и старше) на 1000 женщин приходится 446 мужчин. Ожидаемая продолжительность жизни женщин — 74,2 года.

Женщины составляют практически половину трудовых ресурсов республики, в составе занятых в экономике 47% женщин. Средний возраст работающей женщины — 41 год. В 2022 году доля занятых женщин в возрасте до 30 лет составила 16,7%, свыше 55 лет — 13,8%.

Представительницы «прекрасного пола» участвуют практически во всех видах экономической деятельности. При этом в структуре занятости женский труд преобладает в области здравоохранения и социальных услуг (83,9% от занятых в данной сфере), в образовании (83,8%), в оптовой и розничной торговле, гостиницах и предприятиях общественного питания (66,0%).

Женщины, занятые в экономике, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины. Среди работающих женщин доля имеющих высшее образование составила 36,2% (мужчины — 23,4%), среднее профессиональное образование — 51,0% (мужчины — 59,3%).

Половину студенчества составляют женщины. В образовательных организациях высшего образования доля девушек составила 50%, в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, — 49%. Значительное преобладание женщин отмечается среди студентов, получающих образование по специальностям здравоохранения, экономики и управления, образования, культуры и искусства.