Защищая дальневосточные рубежи страны. История Глеба Колотова из Башкирии, спасшего своего командира

Информагенство «Башинформ» продолжает рассказывать про героев проекта ЦУР Башкирии и ТВ-канала БСТ «Повод гордиться», посвященном людям, навсегда вписавшим свои имена в историю республики и всей России. Сегодня речь пойдет о ветеране Великой Отечественной войны Глебе Федоровиче Колотове, который принимал активное участие в ликвидации последних очагов сопротивления гитлеровской коалиции.
Глеб Колотов родился в 1927 году в селе Новоглушенко Алтайского края. Будущий герой стал пятым ребенком в многодетной семье. Закончив четырехлетку средней школы, устроился разнорабочим в колхоз имени Заветы Ленина, а затем трудился трактористом.
В 17 лет Колотова призвали в ряды Красной Армии — обучение он проходил на территории военного городка неподалеку от Красноярска. В апреле 1945-го получил направление на Дальний Восток, в Уссурийск, где солдаты СССР сражались против Японии.
Здесь Колотова распределили специалистом по ПТР в противотанковый дивизион. Во время несения боевой службы он спасает от гибели своего командира. И сам, бывало, оказывался «на волоске» — получил осколочные ранения в голову и ногу.
«Не раз и не два пришлось смотреть смерти в лицо. Помню, ночью стояли в карауле, вдруг из-за деревьев вынырнул самурай и уже готов был метнуть в нас козуку — японский боевой нож. Но я успел опередить его, поразив противника выстрелом», — вспоминал Глеб Колотов в интервью МЧС по Башкирии.
После завершения советско-японской войны Колотов до самой демобилизации служил в Маньчжурии, после чего в 1951 году вернулся на Родину — сперва в Биробиджан, потом в Уфу, куда переехали его родители.
В столице Башкирии Глеб Колотов начал работать в военизированной пожарной части № 28 по охране Уфимского моторостроительного производственного предприятия. В 1961 году стал командиром отделения — его общий трудовой стаж составляет 32 года. Был также экспедитором в системе УМПП, отвечая за сопровождение грузов авиапродукции. Позже дело отца продолжила дочь, решившая сделать карьеру в той же пожарной части.
На заслуженном отдыхе ветеран посвятил себя воспитанию внуков и правнуков, но уделяет время и участию в жизни пожарно-спасательного отряда № 22 и совета ветеранов МЧС РФ по Башкирии.
Глеб Колотов за боевые заслуги и профессиональные достижения награжден многими орденами и медалями. Среди них — орден «Отечественной войны II степени», медали «За победу над Японией», Георгия Жукова, «За безупречную службу I, II, III степени» в пожарной охране, «За доблесть МЧС», нагрудный почетный знак «Ветеран МЧС России» и другие. А в феврале 2021 года герою вручили орден генерала Минигали Шаймуратова.