Защищая дальневосточные рубежи страны. История Глеба Колотова из Башкирии, спасшего своего командира

Информагенство «Башинформ» продолжает рассказывать про героев проекта ЦУР Башкирии и ТВ-канала БСТ «Повод гордиться», посвященном людям, навсегда вписавшим свои имена в историю республики и всей России. Сегодня речь пойдет о ветеране Великой Отечественной войны Глебе Федоровиче Колотове, который принимал активное участие в ликвидации последних очагов сопротивления гитлеровской коалиции.

Глеб Колотов родился в 1927 году в селе Новоглушенко Алтайского края. Будущий герой стал пятым ребенком в многодетной семье. Закончив четырехлетку средней школы, устроился разнорабочим в колхоз имени Заветы Ленина, а затем трудился трактористом.

В 17 лет Колотова призвали в ряды Красной Армии — обучение он проходил на территории военного городка неподалеку от Красноярска. В апреле 1945-го получил направление на Дальний Восток, в Уссурийск, где солдаты СССР сражались против Японии.