Внимание! МЧС предупреждает о ненастной погоде в Башкирии

Ночью в отдельных районах сильный мокрый снег, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, сообщили «Башинформу» в региональном МЧС. Ночью местами порывы до 17 м/с. Ухудшение видимости в осадках до 500 м и менее.

Согласно погнозу погоды по республике, с 20.00 часов 5 марта до 20.00 6 марта ожидается облачная погода. Ночью мокрый снег, переходящий в снег, в отдельных районах сильный, отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

Днем местами небольшой мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8°, днем 0, -5°.

Ночью на автодорогах местами снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ухудшение видимости в осадках до 500 м и менее.