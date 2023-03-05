В Башкирии из-за непогоды закрыли дорогу Белебей - Ермолкино

Управление дорожного хозяйства сообщает, что в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, метель, снежные заносы, гололедица, ограничение видимости, ледяной дождь) ограничено движение.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС, ограничение действует с 17.30 5 марта до 9.00 6 марта.

Прекращено движение для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Республики Башкортостан межмуниципального значения Белебей - Ермолкино, км 00+000 - км 13+900.