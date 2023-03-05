В Башкирии ожидается снежная ветреная погода

6 марта по информации Башгидрометцентра ожидается ночью снег, по северо-востоку сильный, в отдельных районах метель. Днем местами небольшой снег, по северо-востоку до умеренного.

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью -2, -7°, днем 0, -5°.

На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

7 марта местами будет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -7, -12°, при прояснениях -15, -20°, днем -2, -7°.