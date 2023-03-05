В Башкирии отметят Всемирный день почки

Всемирный день почки ежегодно отмечается 9 марта под девизом «Готовимся к неожиданностям, поддерживаем уязвимых!». Ежегодно нефро-лига Башкортостана отмечает всемирный день почки мероприятиями по профилактике нефрологических заболеваний в республике.

В этом году пройдут дни здоровых привычек, сообщает «Башинформ».

5 марта команда нефрологических пациентов из Башкортостана примет участие в Урал-играх (футбол, дартс, теннис, шахматы) в Челябинске. Мероприятие организуется совместно с челябинской нефро-лигой.

9 марта начнется с активностей в соцсетях — флешмоба «Выпей стакан воды — поздравь свои почки», на СОК «Биатлон» пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе для всех желающих.

10 марта в 13.00 на базе УСК БГМУ состоится футбольный матч в новом формате. Команда врачей РКБ им Г. Куватова против команды, состоящих из пациентов после трансплантации органов и на диализе.

12 марта в 13.00 пройдет традиционная акция в ТРК «Мега» по профилактике нефрологических заболеваний населения республики.

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