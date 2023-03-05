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Сегодня, 09:44

Радий Хабиров в рубрике #ЖЗЛ рассказал об одном из интересных и ярких жителей Уфы

пресс-служба Главы РБ
Фото:пресс-служба Главы РБ

Сегодня одному из интересных и ярких жителей Уфы Евгению Трофимовичу Струговцу исполнилось 90 лет. В своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан о нем рассказал Глава республики Радий Хабиров. Читателям своего блога он предложил пролистать фотографии героя рубрики, посвященной жизни замечательных людей Башкирии.

Евгений Трофимович Струговец родился в Чишминском районе, в начале 40-х годов вместе с семьёй переехал в Уфу. С 12 лет он занимался спортивной гимнастикой на стадионе «Динамо», в 1947 году стал чемпионом Башкортостана.

Потом спорт пришлось оставить, но появилось другое дело жизни — наука. После института нефти и газа имени Губкина в Москве ездил по стране, работал в различных НИИ. Защитил докторскую диссертацию, на его счету более 200 научных трудов и авторских свидетельств.

«А в последний год Евгений Трофимович много времени проводит в Центре гимнастики имени Светланы Хоркиной. Говорит, как его открыли, так теперь на всех соревнованиях он там. Стильно, удобно для спортсменов, все есть. У Евгения Трофимовича и его жены Ларисы Ивановны — 2 сына. Вместе супруги уже 53 года. Уважаемый Евгений Трофимович, с днем рождения! Здоровья вам, тепла и понимания!» — поздравил Глава республики.
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