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Вчера, 22:20

Еще на одном участке автодороги М-5 «Урал» введено временное ограничение движения

5 марта с 21.50 введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск в Республике Башкортостан с км 1480+000 по км 1548+651.

Как сообщили «Башинформу» в госавтоинспекции РБ, такие меры приняты в связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, мокрый снег, метель, снежные заносы, гололедица, ограничение видимости.

Ориентировочное время окончания ограничения движения в 06 час. 00 мин 06.03.2023. Время окончание ограничения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия неблагоприятных погодных условий.

Госавтоинспекция Башкортостана просит быть внимательными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от выезда на дальние расстояния до наступления оптимальных погодных условий!

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