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Вчера, 21:26

В Башкирии ограничено движение на трассах М-5 «Урал» и Р-240 Уфа - Оренбург

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

С 21.10 5 марта временно ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск в Республике Башкортостан, Республике Татарстан и Оренбургской области с км 1194+500 по км 1375+000. Ориентировочное время окончания ограничения движения в 6.00 6 марта. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия непогоды. 

С 21.10 5 марта временно ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа - Оренбург с 112 км  (г. Стерлитамак) по 220 км (н.п. Ира Куюргазинский район). Ориентировочное время окончания ограничения движения в 2.00 6 марта. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия непогоды. 

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе упрдора, такие меры приняты в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.

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