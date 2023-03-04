В Уфе 19-летний водитель набрал штрафов ГИБДД на 230 тысяч рублей. Как рассказал в своих соцсетях главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, злостный неплательщик был задержан на улице Интернациональной. Инспекторы полка ДПС ГИБДД по Уфе остановили автомобиль ВАЗ-2112. Федеральная база Госавтоинспекции показала у владельца автомобиля неоплаченных штрафов на сумму 230 тысяч рублей за нарушения ПДД.

Выяснилось, что 19-летний водитель управлял транспортным средством по договору купли продажи. Автомобиль помещён на штрафстоянку, материалы переданы в службу судебных приставов.